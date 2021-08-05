Горняк22: На юге Турции разбился автобус с российскими туристами

Четыре россиянина погибли и 16 пострадали в результате ДТП возле города Манавгат на юге Турции.

Накануне вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез группу из 22 российских туристов, в том числе девять детей, в аэропорт. Россияне отдыхали в Анталье и собирались возвращаться домой. Все пострадавшие были из Самарской области, пишет ТАСС.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в бетонное ограждение. В результате транспортное средство перевернулось.

Сегодня все получившие в ДТП травмы доставлены в местные больницы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Для родственников пострадавших россиян открыли телефонную горячую линию.

Алтайская правда