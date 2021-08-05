Горняк22: Ребенок получил травмы в детской игровой комнате в торговом центре Барнаула

В Барнауле пострадал ребенок, играя в детской комнате одного из торговых центров.

По этому факту прокуратура Алтайского края начала проверку. Как сообщают в пресс-центре ведомства, информация поступила из СМИ. Говорилось, что ребёнок упал на кафельный пол и получил травмы. А его родители считают, что такое покрытие опасно для здоровья детей и не отвечает требованиям безопасности в игровых комнатах.

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула проведет проверки и оценит состояние безопасности детского оборудования. По результатам будут предприняты меры.

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Барнаул

Алтайская правда