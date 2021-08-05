ГОРНЯК22 06.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Ребенок получил травмы в детской игровой комнате в торговом центре Барнаула

Горняк22
18 часов Ago

В Барнауле пострадал ребенок, играя в детской комнате одного из торговых центров.

По этому факту прокуратура Алтайского края начала проверку. Как сообщают в пресс-центре ведомства, информация поступила из СМИ. Говорилось, что ребёнок упал на кафельный пол и получил травмы. А его родители считают, что такое покрытие опасно для здоровья детей и не отвечает требованиям безопасности в игровых комнатах.

Прокуратура  Железнодорожного района Барнаула  проведет проверки и оценит  состояние безопасности детского оборудования.  По результатам будут предприняты меры.

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Барнаул 

Алтайская правда

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