Горняк22: В Алтайском крае со двора дома угнали автомобиль

Злоумышленник в Алтайском крае угнал автомобиль прямо со двора дома. Ранее он уже несколько раз похищал транспортные средства.

Как рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайском у краю, в Кулундинский отдел МВД поступило заявление об угоне автомобиля. Потерпевший рассказал, что его машина находилась во дворе. Владелец не закрыл машину, а ключи и документы остались внутри.

«План-перехват», который организовали полицейские, сработал. Злоумышленника задержали в Табунском районе. Как оказалось, 28-летний угонщик ранее уже был замешан в таких действиях.

Теперь ему грозит 5 лет тюрьмы за неправомерное завладение автомобилем. Уголовное дело уже возбуждено.

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Алтайская правда