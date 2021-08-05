Горняк22: В Барнауле открыли стрельбу в микрорайоне Дружный
Неизвестный обстрелял окна квартиры дома в барнаульском микрорайоне Дружный
Поздним вечером 3 августа неизвестный обстрелял из пневматического оружия окна квартиры по адресу улица 65 лет Победы, 10. Об этом сообщают в инстаграм-аккаунте микрорайона. Рассказывают, что квартира находится на 13 этаже.
Поврежденные стеклопакеты обнаружили строители. В соцсети предполагают, что стрельбу открыли из дома напротив. О пострадавших не сообщают.
Фото: Instagram-аккаунт микрорайона «Дружный»
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Барнаул