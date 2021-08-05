Горняк22: В Барнауле открыли стрельбу в микрорайоне Дружный

Неизвестный обстрелял окна квартиры дома в барнаульском микрорайоне Дружный

Поздним вечером 3 августа неизвестный обстрелял из пневматического оружия окна квартиры по адресу улица 65 лет Победы, 10. Об этом сообщают в инстаграм-аккаунте микрорайона. Рассказывают, что квартира находится на 13 этаже.

Поврежденные стеклопакеты обнаружили строители. В соцсети предполагают, что стрельбу открыли из дома напротив. О пострадавших не сообщают.

Фото: Instagram-аккаунт микрорайона «Дружный»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ребенок получил травмы в детской игровой комнате в торговом центре Барнаула

Барнаул

Алтайская правда