ГОРНЯК22 06.08.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле открыли стрельбу в микрорайоне Дружный

Горняк22
18 часов Ago

Неизвестный обстрелял окна квартиры дома в барнаульском микрорайоне Дружный

Поздним вечером 3 августа неизвестный обстрелял из  пневматического оружия окна квартиры по адресу улица 65 лет Победы, 10. Об этом сообщают в инстаграм-аккаунте микрорайона. Рассказывают, что квартира находится на 13 этаже.

Поврежденные стеклопакеты обнаружили строители. В соцсети предполагают, что стрельбу открыли из дома напротив. О пострадавших не сообщают.

Фото:  Instagram-аккаунт микрорайона «Дружный»

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Барнаул 

Алтайская правда

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