Горняк22: Утонули в машине? В Алтайском крае нашли тела людей в затопленном автомобиле

В Рубцовском районе погибло два человека в автомобиле, который скатился в реку.

Машину нашли 3 августа в русле реке Алей. Как сообщает региональный Следком, внутри затопленного автомобиля находился 54-летний мужчина и 40-летняя женщина. Признаки насильственной смерти не обнаружены.

По версии следствия, 2 августа мужчина и женщина отдыхали на берегу водоема. Когда они собрались уезжать, автомобиль, стоявший в режиме движения, скатился в реку. Предварительно установили, что именно утопление стало причиной смерти пары.

Сейчас следователи устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

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Рубцовский район

Алтайская правда