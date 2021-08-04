Горняк22: В Алтайском крае ликвидировали один лесной пожар

По оперативным данным Минприроды АК, за прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксирован один лесной пожар. Площадь возгорания составила 0,25 га.

Пожар произошел в Барнаульском лесничестве. Информация о возгорании была получена с пожарно-наблюдательных вышек. В тушении приняли участие 2 работника ПХС и 1 автоцистерна.

Также отметим, что в прошедшие выходные было зарегистрировано 7 лесных пожаров в пяти районах края: Ключевском, Егорьевском, Мамонтовском, Завьяловском и Павловском. В ликвидации возгорания приняли участие 39 работников ПХС, 11 автоцистерн и 9 тракторов. Пожаром пройдено 1,83 га лесных угодий.

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Пожар

Алтайская правда