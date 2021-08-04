Горняк22: Жительница Барнаула сбила на автомобиле насмерть своего сожителя

2 августа ночью возле гаражного бокса по улице 1-ая Западная в Барнауле произошел наезд автомобиля на нескольких человек. В результате этого происшествия скончался 35-летний мужчина, другой пострадавший госпитализирован в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным следствия, 26-летняя женщина вместе со своим сожителем отдыхали в одном из заведений краевого центра. Между парой и тремя мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку.

Женщина, возможно, хотела как-то напугать и остановить дерущихся мужчин, поэтому села за руль автомобиля, но не справилась с управлением, так как не имела прав. В результат транспортное средство врезалось в толпу.

Больше всего пострадал ее приятель. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, — перелом позвоночника и разрыв внутренних органов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, пишет СК по Алтайскому краю.

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Барнаул

Алтайская правда