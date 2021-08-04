Горняк22: Начальник участка алтайского ДСУ похитил почти 4 млн рублей
Начальник участка одного из дорожно-строительных предприятий Алтайского края подозревается в хищении имущества в особо крупном размере.
По данным следствия, подозреваемый с сентября 2020 по апрель 2021 года, во время реализации госконтракта на проведение дорожно-строительных работ на территории субкластера Белокуриха-2, похитил доверенное ему имущество на сумму более 3 млн 800 тыс. рублей.
На данный момент расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело, пишет СК по Алтайскому краю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Алтайском крае инспектор Россельхознадзора обвиняется в получении взятки