Горняк22: Начальник участка алтайского ДСУ похитил почти 4 млн рублей

Начальник участка одного из дорожно-строительных предприятий Алтайского края подозревается в хищении имущества в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый с сентября 2020 по апрель 2021 года, во время реализации госконтракта на проведение дорожно-строительных работ на территории субкластера Белокуриха-2, похитил доверенное ему имущество на сумму более 3 млн 800 тыс. рублей.

На данный момент расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело, пишет СК по Алтайскому краю.

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Алтайская правда