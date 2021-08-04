Горняк22: В Бийске прокуратура проверила питание в детском саду и выявила нарушения

Прокуратура Бийска проверила один из детских садов города. Проверка была инициирована по сообщениям в СМИ о нарушениях в этом учреждении.

К проверочным мероприятиям также был привлечен специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора.

В результате были выявлены нарушения требований законодательства, предъявляемые к качеству питания и хранению продуктов. Также блюда не соответствовали требованиям по калорийности, объему, температурному режиму и разнообразию.

В отношении директора образовательного учреждения прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, пишет пресс-служба ведомства.

Новости Бийска

Алтайская правда