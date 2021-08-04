Горняк22: В Алтайском крае двое мужчин насмерть отравились алкоголем

В Алтайском крае нашли тела двух мужчин. Предположительно, они отравились алкоголем.

Трагедия произошла в Камне-на-Оби. По данным СУ СК РФ ПО Алтайскому краю, в одном из частных домов утром 3 августа нашли тела двух мужчин. Им было по 36 лет. Предположительно, смерть хозяина дома и его гостя наступила в результате отравления спиртосодержащим веществом.

Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Решение по этому делу примут после результатов проверок.

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Алтайская правда