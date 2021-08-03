Горняк22: Шестиклассник утонул в реке Чумыш в Алтайском крае

Водоем Фото: pixabay.com

Мальчик пришел на водоем с друзьями, зашел в реку, оступился и ушел под воду. Дети купались в не предназначенном для этого месте

В Алтайском крае ученик шестого класса утонул в реке Чумыш во время купания. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел днем 1 августа в Тальменском районе.

12-летний мальчик пришел на водоем с двумя друзьями, зашел в реку, оступился и ушел под воду. Спустя некоторое время ребенка нашли погибшим.

Уточняется, что дети купались в неположенном месте. Ведомство проводит проверку.

В конце июля региональное управление СКР сообщало о шести утонувших в крае с начала купального сезона детях.

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