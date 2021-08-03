Горняк22: «Подался в бега». Что говорят о мужчине, похитившем алтайскую школьницу

Ориентировка на О. Лавкина, подозреваемого в похищении ребенка Фото: Сообщество "Инцидент Бийск"

40-летний житель Бийского района увел девочку в свое жилище и посадил в нечто вроде погреба, где удерживал. По данным следователей, он сам отпустил ребенка – вероятно, испугавшись поисков

Жители Бийского района взволнованно обсуждают личность человека, которого подозревают в похищении 12-летней девочки. Ребенок пропал вечером 31 июля между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. Позднее поисковики нашли на берегу реки ее одежду, а в 1,5 км от этого места в лесу – велосипед, очки и телефон, принадлежавшие девочке.

Известно, что пропавшая сама вернулась домой ночью 2 августа. Утром в соцсетях появилась ориентировка на предполагаемого похитителя девочки: им оказался 40-летний Олег Лавкин. Известно, что мужчина сам отпустил заложницу на свободу.

Жители Бийского района обсуждают происшествие в соцсетях. Люди не сомневаются, что Лавкин мог быть ранее судим, так как у полиции оказались его фото «и в профиль, и в анфас» на фоне цифр.

«Мы сутки у его дома были. Аню не слышали. Всю территорию облазили, кроме дома, не могли туда попасть. Он уехал якобы в Горный за орехом. Не успел ничего сделать ребенку, и следы не успел замести. Девочка оказалась не из пугливых. Сама выбралась! Сам факт, что я стояла на этой земле и не смогла ей помочь… И еще хуже, если она нас слышала», – сокрушается одна из поисковиков Татьяна Бугакова.

02 августа, 16:36

Спасшаяся от похитителя под Бийском школьница записала видеообращение

Девочка пропала днем 31 июля, отправившись в лес на велосипеде, – ребенка похитил местный житель, который запер ее в подвале

«Сейчас полный двор полиции у него, с самого утра», – заявила Екатерина Попова.

«Он работал у меня лет пять назад. Сроду не могла подумать, что он такой. Мне кажется он покуривает что-то, вот крышу и завернуло у него. А так он вроде раньше адекватный был. Пипец, вот так и прими человека на работу. Страшно, очень страшно…», – пишет Юлия Яркова.

Живущий неподалеку от Лавкина Никита Безрученко рассказал «Толку», что подозреваемый – «непонятный мужик».

У него свой мир. Если не ошибаюсь, он занимался ремонтом телефонов давненько. Помню, когда началась пандемия коронавируса, он устроил в магазине скандал насчет масочного режима. Мол, маски дорогие и должны выдаваться бесплатно. Даже видео с ним где-то было», – вспоминает бийчанин.

На данный момент подозреваемый еще не найден. Он скрылся из дома под предлогом сбора кедровых орехов – не исключено, что уехал в Республику Алтай.

Ранее «Толк» сообщал, что вернувшаяся девочка записала видеообращение со словами благодарности всем, кто ее искал. По предварительным данным, она не пострадала физически.

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