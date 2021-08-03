ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайский край идут дожди, грозы и порывисты ветер

Горняк22
58 минут Ago

Дождь Фото: pixabay

При этом в регионе продолжает действовать объявленное ранее синоптиками штормпредупреждение из-за рисков высокой пожароопасности

Дожди и грозы возвращаются в Алтайский край, непогода принесет с собой сильный порывистый ветер. Прогноз передает региональный ЦГМС.

Так, в крае с 3 по 5 августа ночью и днем ожидаются дожди, грозы, ветер западных направлений, 3-8 метров в секунду, местами порывы 13-16 метров в секунду, при грозах возможны шквалы до 18 метров в секунду. Температура ночью +10…+19 градусов, днем 3 августа +26…+31 градус тепла, в последующие двое суток +22…+28 градусов.

В Барнауле также дожди и грозы, ветер западных направлений, 3-10 метров в секунду, 3 августа при грозах возможны порывы до 13 метров в секунду. Ночные температуры составят +12…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +22…+28.

ТОЛК

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