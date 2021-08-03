Горняк22: Актер из сериала «Дикий ангел» умер от коронавируса

Джино Ренни Фото: instagram.com/ginorenniok

Актер несколько месяцев боролся с болезнью. Его коллеги по сериалу Факундо Арана и Наталия Орейро уже выразили соболезнования его семье

1 августа в одной из больниц Аргентины 78-летний актер Джино Ренни умер от коронавируса, сообщает «МК».

По словам близких, актер попал в госпиталь еще два месяца назад. Врачи диагностировали у него коронавирус, который протекал в тяжелой форме. Состояние артиста постоянно ухудшалось, и впоследствии он скончался.

Актер Джино Ренни был звездой аргентинских сериалов. В России он стал известен после ролей в сериале «Дикий ангел». Кроме того, он снимался в таких сериалах, как «Черная жемчужина» и «Качорра». Чаще всего артист играл роли второго плана.

Ранее умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.

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