Горняк22: В центре Барнаула появится площадка для игровых видов спорта за 3 млн рублей

Спортивная площадка Фото: Алексей Кучерявых

Строительство объекта ведется по инициативе Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края. Площадку обещают открыть ко Дню физкультурника

В центре Барнаула на пр. Строителей, 30 идет строительство спортивной площадки для игровых видов спорта. «Толк» выяснил, что объект возводит Фонд поддержки и развития спорта Алтайского края. Общая сумма инвестиций составляет около 3 млн рублей.

Вместо зарослей сорняка

Руководит стройкой представитель компании «Красный кит» Николай Ермилов. По его словам, когда-то на этом месте уже была спортивная площадка, но с годами ее забросили, и она заросла сорняками.

Сейчас новая площадка размером 15х30 метров уже обрела очертания, ее заасфальтировали и обнесли металлической решеткой. В ближайшее время здесь планируют постелить современное резиновое покрытие.

Спортивная площадка Фото: Алексей Кучерявых

Новая площадка будет предназначена для баскетбола, волейбола, мини-футбола и гандбола. Здесь установят небольшую трибуну и поставят вагончик, в котором будут две раздевалки. Вокруг сделают искусственное освещение.

Для детей и взрослых

По словам председателя городского спорткомитета Петра Кобзаренко, центр Барнаула давно нуждался в подобном объекте. Планируется, что площадка будет востребована как у детей, так и у взрослых, неравнодушных к игровым видам спорта.

Уже сейчас рассматривается возможность того, чтобы на этом объекте занимались воспитанники спортивной школы «АлтайБаскет».

Кобзаренко добавил, что на новой площадке должен появиться дворовый инструктор по спорту, а сами занятия будут проводить по определенному графику.

Президент Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края Андрей Галанин рассказал «Толку», что площадка строится на деньги общественной организации и партнеров. По его словам, наиболее существенную помощь в ее строительстве оказали компания «Пионер Трейд» и «ДСУ-4».

Галанин уверен, что новый спортивный объект точно будет востребован. Помимо прочего, здесь планируются соревнования среди коммерческих организаций. Собеседник не исключает, что в какие-то часы площадку будут сдавать в аренду, поскольку ее нужно будет на что-то содержать.

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