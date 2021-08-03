Горняк22: Шесть человек погибли на воде за неделю в Алтайском крае

За прошедшую неделю в Алтайском крае утонуло шесть человек. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС. Все случаи гибели людей на воде произошли в непредназначенных для купания местах.

Чаще всего человек тонет молча и не подает признаков, что ему нужна помощь. Это связано с тем, что в рот к нему попадает вода, и он не может набрать воздуха для крика. Тело человека переходит в вертикальное положение и никакого барахтанья и намеков, что человек тонет, вы не увидите. В таком положении он может продержаться 20–60 секунд, а затем, если рядом нет опытного спасателя, тонущий уйдет под воду.

На водоеме иногда можно увидеть человека, который кричит и бьет руками по воде – это проявление паники, и она не всегда связана с реальной угрозой жизни. Спросите у такого человека, все ли в порядке. Если он не ответит – скорее всего, помощь нужна.

Сотрудники МЧС напоминают: будьте аккуратны на воде, особенно пристально следите за детьми. Если во время купания ребенка произошло затишье, проверьте все ли в порядке. Всегда будьте рядом с ребенком, даже на мелководье. И самое главное, не позволяйте несовершеннолетним ходить на водоемы без взрослых, даже если они хорошо умеют плавать.

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Алтайская правда