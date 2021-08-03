ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель алтайского села украл холодильник

Горняк22
1 час Ago

Жителя села Тальменка Алтайского края задержали по подозрению в краже. По предварительным данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемый украл холодильник и три радиатора отопления.

36-летний мужчина проник в один из домов, выставив оконную раму. Хозяйка постоянно проживает в Барнауле и месяц не посещала свой дом в Тальменке. Когда она вернулась, то обнаружила кражу и сообщила в полицию.

Подозреваемый был установлен при проведении оперативных мероприятий. Похищенное имущество было обнаружено и изъято по месту жительства мужчины. Свою вину он отрицать не стал и пояснил, что в дом проник после того, как заметил, что в нем никто не проживает. 

Возбуждено уголовное дело. Теперь вору грозит наказание в виде лишении свободы на срок до шести лет.

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Тальменский район 

Алтайская правда

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