Горняк22: В Алтайском крае задержали рыбака, ловившего краснокнижную стерлядь

В Алтайском крае сотрудники полиции совместно с сотрудниками «Главрыбвода» в ходе рейда по реке Обь задержали рыбака, который занимался незаконным выловом. Об этом пишет пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому ФО.

Мужчина выловил шесть экземпляров стерляди. Эти осетровые, занесены в Красную книгу Алтайского края как уязвимый вид. В ловле рыбы он использовал запрещенные орудия – «переметы» с 30 крючками.

Ущерб природе от действий рыбака оценили в 30 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет и крупный денежные штраф.



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Барнаул

Алтайская правда