Горняк22: Появились новые подробности исчезновения 12-летней девочки в Алтайском крае

Следственный комитет по Алтайскому краю опубликовал новые подробности резонансного дела с пропажей 12-летней девочки в Бийском районе Алтайского края. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ночью 2 августа ребенок самостоятельно пришел домой. Следствие установило, что девочку удерживал в подвале дома 40-летний местный житель.

В соцсетях уже появилась ориентировка на мужчину, якобы причастному к исчезновению девочки.

На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленный на дальнейший сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее, мы уже писали о пропаже 31 июля несовершеннолетней девочки, которая уехала из дома на велосипеде и не вернулась. Позднее ее личные вещи и мобильный телефон обнаружили на берегу реки Бия.

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Алтайская правда