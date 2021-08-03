ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайская пенсионерка отсудила 140 тысяч рублей за моральный ущерб

Горняк22
1 час Ago

C жителя Тальменского района судебными приставами взыскано более 140 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее автомобилист нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пожилую женщину. Гражданка оценила ущерб здоровью и моральный вред в указанную сумму и подала заявление в суд, который выиграла.

Судебным приставом-исполнителем должнику было предложено добровольно погасить материальный ущерб, не прибегая к мерам принудительного характера в виде конфискации автомобиля.

«Денежные средства были перечислены в пользу пострадавшей женщины в полном объеме», – сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Тальменский район 

Алтайская правда

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