Горняк22: Алтайская пенсионерка отсудила 140 тысяч рублей за моральный ущерб

C жителя Тальменского района судебными приставами взыскано более 140 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее автомобилист нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пожилую женщину. Гражданка оценила ущерб здоровью и моральный вред в указанную сумму и подала заявление в суд, который выиграла.

Судебным приставом-исполнителем должнику было предложено добровольно погасить материальный ущерб, не прибегая к мерам принудительного характера в виде конфискации автомобиля.

«Денежные средства были перечислены в пользу пострадавшей женщины в полном объеме», – сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Тальменский район

Алтайская правда