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Алтайский край

Горняк22: В Барнауле при столкновении иномарки и маршрутки пострадали два человека

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

Накануне в Барнауле на 2 километре шоссе «Ленточный бор» столкнулись иномарка и «ГАЗель». В результате в аварии пострадали два человека.

30-летний мужчина, управляя автомобилем Honda Civic, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение  с автомобилем «ГАЗель», который следовал по городскому маршруту № 51.

В итоге водитель Honda госпитализирован. Женщине — пассажиру маршрутки оказана медицинская помощь на месте.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Барнаул 

Алтайская правда

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