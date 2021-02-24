Горняк22: В Барнауле при столкновении иномарки и маршрутки пострадали два человека

Накануне в Барнауле на 2 километре шоссе «Ленточный бор» столкнулись иномарка и «ГАЗель». В результате в аварии пострадали два человека.

30-летний мужчина, управляя автомобилем Honda Civic, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «ГАЗель», который следовал по городскому маршруту № 51.

В итоге водитель Honda госпитализирован. Женщине — пассажиру маршрутки оказана медицинская помощь на месте.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Барнаул

Алтайская правда