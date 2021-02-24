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Алтайский край

Горняк22: Белокуриху назвали одним из лучших мест для восстановления после коронавируса

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Эксперты перечисли лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха после перенесенного коронавируса. Одним из популярных мест стала Белокуриха.

Как сообщает портал Едем-в-Гости.ру, первые места в рейтинге заняли Кавказские Минеральные воды, Крым и Краснодарский край.

Также в прошлом году на 30% вырос спрос на посещение курортов Сибири. И здесь стабильно в лидерах держатся здравницы Белокурихи. В этом городе расположены азотно-кремнистые термальные источники, а также можно пройти пелоидотерапию — борьбу с лишним весом при помощи целебных грязей. 

По оценке сервиса, стоимость проживания в Белокурихе в отеле составляет от 1299 рублей в сутки, в гостинице — от 6 тысяч.

Алтайская правда

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