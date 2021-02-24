Горняк22: Белокуриху назвали одним из лучших мест для восстановления после коронавируса

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Эксперты перечисли лучшие курортные направления России для оздоровительного отдыха после перенесенного коронавируса. Одним из популярных мест стала Белокуриха.

Как сообщает портал Едем-в-Гости.ру, первые места в рейтинге заняли Кавказские Минеральные воды, Крым и Краснодарский край.

Также в прошлом году на 30% вырос спрос на посещение курортов Сибири. И здесь стабильно в лидерах держатся здравницы Белокурихи. В этом городе расположены азотно-кремнистые термальные источники, а также можно пройти пелоидотерапию — борьбу с лишним весом при помощи целебных грязей.

По оценке сервиса, стоимость проживания в Белокурихе в отеле составляет от 1299 рублей в сутки, в гостинице — от 6 тысяч.

Алтайская правда