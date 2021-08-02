Горняк22: 12-летняя школьница исчезла под Бийском, уехав на велосипеде в лес

"ЛизаАлерт" Фото: "ЛизаАлерт – Алтайский край"/"ВКонтакте"

Днем 31 июля девочка выехала по лесной дороге в соседний поселок, который находится на расстоянии шести км от Малоенисейского

В Алтайском крае объявлены поиски 12-летней школьницы, которая поехала на велосипеде из одного села Бийского района в другое и пропала. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает региональный отряд «ЛизаАлерт».

По данным сообщества chp.biysk, днем 31 июля девочка выехала по лесной дороге из села Малоенисейское в поселок Семеновод (находится на расстоянии шести км) и не вернулась.

Объявлен сбор добровольцев на розыск несовершеннолетней.

Это уже второй за сутки случай пропажи ребенка в Алтайском крае. Так, 31 июля в центре Барнаула во время прогулки пропал 11-летний мальчик.

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