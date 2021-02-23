ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Как не попасться на уловки мошенников, предлагающих ковидные тесты

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Количество связанных с пандемией случаев мошенничества в интернете продолжает расти. Недавно появились фишинговые онлайн-магазины, якобы продающие тесты на антитела к COVID-19.

Ранее  злоумышленники предлагали купить поддельные справки об отсутствии COVID-19  и фейковые антиковидные вакцины. Сегодня появились страницы мошеннических онлайн-магазинов, где  предлагают приобрести тесты на антитела. Выглядят они как настоящие, но в итоге при оплате товара, деньги уходят прямиком к мошенникам.

Специалисты Роскачества рекомендуют, в первую очередь,  проверять среднюю цену на товар. Мошенники обычно предлагают огромные скидки и цены ниже рынка на 50% и больше. Проверяйте верное ли доменное имя сайта в адресной строке браузера, есть ли символ «замочка». Не переходите по ссылке из приходящих писем.

Проверяйте, кому вы переводите деньги.  В первую очередь, вас должны насторожить реквизиты частного лица или электронный кошелек.

Одним словом, при онлайн-покупках важно быть максимально бдительным и несколько раз перепроверить ресурс. Один клик по фейковый ссылке может дорого обойтись.

Алтайская правда

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