Горняк22: В Барнауле осудят гендиректора и тренера спортклуба, где получили травмы 4 ребенка 

Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора и тренера одного из спортивных клубов Барнаула. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей. По их вине получили травмы четыре ребенка.

В 2016 году гендиректор одного из обществ организовал в барнаульском спортклубе занятия для детей в батутном комплексе. При этом привлек к работе тренеров, которые не имели спортивной подготовки и профессиональной квалификации по батутной акробатике.

Непрофессионализм тренеров привел к тому, что травмировались четыре ребенка в возрасте от 5 до 12 лет в 2018 и 2019 году. Пи занятиях на батуте получили травмы позвоночника и перелом руки.

Также следователи выяснили, что 25-летний тренер не только не имел профобразования и спортивной подготовки, но и сам придумывал несоответствующие стандартам программы занятий. Во время тренировок он также не следил за тем, как дети выполняют задания. Такое отношение привело к травмированию позвоночника у двух подопечных, рассказали в Следкоме по Алтайскому краю.

Обвиняемые вину признали. Уголовное дело направлено в суд.

Барнаул

Алтайская правда