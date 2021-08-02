Горняк22: В Барнауле мужчина разобрал кирпичную стену гаража и украл шины на литых дисках

Житель Барнаула похитил зимние шины на литых дисках из гаража.

В отдел полиции поступило заявление от местного жителя о пропаже имущества из гаража – шин на литых дисках. Ущерб потерпевший оценил в 30 тысяч рублей. Мужчина рассказал полицейским, что шины пропали из гаража. А чтобы совершить преступление, неизвестный похититель разобрал кирпичную кладку заброшенного соседнего гаража.

Подозреваемого задержали, им оказался 39-летний житель Барнаула. При обыске квартиры полицейские обнаружили те самые шины. Свою вину похититель не отрицает.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Барнаул

Алтайская правда