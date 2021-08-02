Горняк22: В Алтайском крае ищут пропавших детей

В Барнауле и Бийском районе ищут пропавших 31 июля детей.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ведут поиски двух детей. Оба ребёнка не вернулись с прогулки 31 июля. Один ребенок пропал в краевой столице, другой – в селе Малоенисейское Бийского района.

В Барнауле пропал мальчик 11 лет. Сергей Кидяров не вернулся с прогулки31 июля. Приметы: рост 130 см, волосы светло-русые, голубые глаза. Был одет в темно-голубаую футболку, светло-коричневые шорты и синие сланцы.

А в Бийском районе пропала 12-летняя Анна Шмарова. Девочка ростом 154 см, волосы бело-розовые окрашенные, глаза серо-голубые. Носит очки Она была одета в черную футболку, красные шорты, серые шлепанцы. С собой может быть бордовая сумка, велосипед и белая кепка.

Если вы знаете о местонахождении детей, позвоните по телефонам 112 или 8−800−700−54−52 ПСО «Лиза Алерт»

Алтайская правда