Горняк22: Мошенник оставил незрячую женщину-инвалида из Бийска на улице

Незрячая бийчанка лишилась жилья из-за действий мошенников.

Незрячая пожилая женщина продала свою единственную квартиру, а деньги перевела мошенникам. Эту историю рассказали «Вести Алтай».

Пенсионерке позвонил некто Дмитрий Соколов, представитель службы финансовой безопасности банка и сказал, что мошенники пытаются оформить от ее имени кредит. Чтобы закрыть заявку на онлайн-кредит, женщине нужно фиктивно избавиться от единственной квартиры.

По словам пенсионерки, банковский работник убедил её, что о фиктивности сделки никто не должен знать. А потому ей на все вопросы нужно отвечать, что она действительно продаёт квартиру. Затем к женщине приехали юрист и риэлтор – все, как и говорил «человек из телефона». Незрячая подтвердила, что квартиру продаёт.

В итоге на счет женщины поступили деньги от покупателей – 1,5 млн рублей. «Вести Алтай» описывает дальнейшие события так:

«Банковский сотрудник Соколов убедил пенсионерку «спрятать» полученную от продажи квартиры сумму на безопасный счёт. Заказал такси для неё и велел ехать в Барнаул. По нашей информации, в Барнауле Галину Михайловну (пострадавшую пенсионерку) таксист привёз в торговый центр «Пионер». Слепая женщина до сих пор уверена, что здесь она заходила в офис банка, а некие сотрудники этого банка помогли перевести бабушке 1,2 млн рублей на реквизиты, продиктованные по телефону мошенником Соколовым. Договор купли-продажи квартиры заключен 23 июня. А вскоре на пороге квартиры Галины Лукьяненко появились новые хозяева, молодая пара».

После этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась с заявлением в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Контролирует его ход прокуратура края.

Алтайская правда