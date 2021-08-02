Горняк22: 407 пожаров в жилых домах произошло за два месяца в Алтайском крае

В июне и июле 2021 года в Алтайском крае произошло 407 «домашних» пожаров.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю приводит такую печальную статистику. Причины возгорания в жилых домах всё те же: неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация и неисправность электрооборудования.

В основном пожары возникали в жилом секторе. Часто загорается не сам дом, а надворные постройки. Причина почти всегда одна – неосторожное обращение с огнём. Непотушенные спички, разведенные костры, окурки, а также курение в нетрезвом состоянии – все это может стать той малой искрой, от которой разгорится пламя.

Поэтому в краевом управлении МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и напомнить их свои детям. Помните, в случае возникновения пожара нужно срочно сообщить об этом по номерам «101» или «112».

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар

Алтайская правда