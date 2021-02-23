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Алтайский край

Горняк22: Мошенники убедили жителя Бийска взять кредит в 420 тыс. рублей

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

53-летнего инженера-конструктора из Бийска мошенники убедили оформить на себя крупный кредит и перевести им почти полмиллиона рублей.

Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что задержаны мошенники, которые оформили на его имя кредит. Чтобы сохранить деньги, надо их снять и отправить на счет в другой банк.

Мужчина зашел в свой личный кабинет и, выполняя все инструкции незнакомца, оформил на себя кредит. Затем бийчанин отправился в ближайшее отделение, снял 420 тыс. рублей и через банкомат внес их на тот счет, который указали мошенники.

После ему снова позвонили неизвестные и заверили, что он все делает правильно и не стоит волноваться. Однако супруга бийчанина была другого мнения – он попался на уловки мошенников, поэтому убедила мужа обратиться в полицию.

ГУ МВД России по Алтайскому краю напоминает, что если вам звонят с неизвестных номеров, особенно начинающихся с +499… или +495,  необходимо быть  максимально бдительными. Не сообщайте свои личные данные и никуда не отправляйте  деньги! Перезвоните на горячую линию банка и уточните ситуацию.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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