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Алтайский край

Горняк22: Житель Рубцовска с ножом в руках ограбил женщину

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

В Рубцовске сотрудники полиции обезвредили и задержали местного жителя. Он с ножом в руках ограбил женщину, а потом оказал сопротивление при задержании.

Накануне в полицию обратилась 42-летняя жительница Рубцовска. Она рассказала, что была  в гостях у семейной пары, но между ней и хозяином квартиры произошел конфликт. В разгар ссоры мужчина ударил гостью, а после приставил нож к горлу и снял с ее руки золотое кольцо.

Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия.

При задержании 49-летний вооруженный ножом мужчина не подчинился правоохранителям и оказал сопротивление. Но полицейские его обезвредили и доставили в дежурную часть.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Подозреваемый арестован.

Новости Рубцовска 

Алтайская правда

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