Горняк22: На шоссе Ленточный Бор в Барнауле произошло ДТП с участием маршрутки

Сегодня, 22 февраля, в Барнауле на шоссе Ленточный бор произошло ДТП, в котором, как утверждают очевидцы, столкнулись иномарка и маршрутка. Пока официальной информации о произошедшем нет.

Как рассказали подписчики сообщества в соцсети, авария случилась возле «трассы здоровья» около 14 часов. Движение на данном участке затруднено.

Судя по видео, опубликованном людьми, которые проезжали мимо, на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. О пострадавших пока неизвестно. Теперь на этом отрезке дороги собирается пробка.

Барнаул

Алтайская правда