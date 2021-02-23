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Алтайский край

Горняк22: На шоссе Ленточный Бор в Барнауле произошло ДТП с участием маршрутки

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Сегодня, 22 февраля, в Барнауле на шоссе Ленточный бор произошло ДТП, в котором, как утверждают очевидцы, столкнулись иномарка и маршрутка. Пока официальной информации о произошедшем нет.

Как рассказали подписчики сообщества в соцсети, авария случилась возле «трассы здоровья» около 14 часов. Движение на данном участке затруднено.

Судя по видео, опубликованном людьми, которые проезжали мимо, на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. О пострадавших пока неизвестно. Теперь на этом отрезке дороги собирается пробка.

Барнаул 

Алтайская правда

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