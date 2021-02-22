Горняк22: В Алтайском крае судят соучредителя мясопромышленного предприятия за аферу в 166 млн рублей

Алтайском прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Алтаймясопром». Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемый в 2014-2018 годах являлся руководителем и одним из учредителей мясопромышленного предприятия на грани банкротства. По данным ведомства, он похитил мошенническим путем имущество производственного комплекса.

С территории предприятия вывезено специализированное оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные на общую сумму более 166 млн руб.

Уголовное дело после верчения фигуранту копии обвинительного заключения будет направлено в суд.

Алтайская правда