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Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае судят соучредителя мясопромышленного предприятия за аферу в 166 млн рублей

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Алтайском прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Алтаймясопром». Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемый в 2014-2018 годах являлся руководителем и одним из учредителей мясопромышленного предприятия на грани банкротства. По данным ведомства, он похитил мошенническим путем имущество производственного комплекса.

С территории предприятия  вывезено специализированное оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные на общую сумму более 166 млн руб.

Уголовное дело после верчения фигуранту копии обвинительного заключения будет направлено в суд.

Алтайская правда

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