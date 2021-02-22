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Алтайский край

Горняк22: Водоканал устраняет последствия коммунальной аварии в Барнауле

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Специалисты барнаульского водоканала продолжают работы по устранению повреждения на водопроводной сети диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Островского и Антона Петрова. Авария произошла 21 февраля.

Вода вышла на дорогу и затопила улицу. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящий момент проведена локализация места повреждения, выход воды на поверхность остановлен.  Движение транспорта ограничено по улице Антона Петрова.

Ремонтные работы ведутся без отключения водоснабжения и водоотведения в жилых домах. Причина повреждения будет определена после  завершения работ.

Барнаул 

Алтайская правда

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