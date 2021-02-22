Горняк22: Водоканал устраняет последствия коммунальной аварии в Барнауле

Специалисты барнаульского водоканала продолжают работы по устранению повреждения на водопроводной сети диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Островского и Антона Петрова. Авария произошла 21 февраля.

Вода вышла на дорогу и затопила улицу. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящий момент проведена локализация места повреждения, выход воды на поверхность остановлен. Движение транспорта ограничено по улице Антона Петрова.

Ремонтные работы ведутся без отключения водоснабжения и водоотведения в жилых домах. Причина повреждения будет определена после завершения работ.

Барнаул

Алтайская правда