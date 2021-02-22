Горняк22: Барнаулец рассказал об обстреле автомобиля из пистолета

Соцсети Барнаула буквально заполонила информация о том, что в городе неизвестный обстрелял транспортное средство. По предварительной информации, хулиган стрелял 20 февраля из оружия на перекрестке улиц Георгиева-50 лет СССР.

К счастью, пострадал легковой автомобиль, разбилось заднее стекло. Как сообщили в паблике Barnaul 22, неизвестный стрелял из газобалонного пистолета или воздушки. По одной из версий, стреляли из окна рядом стоящих домов. Иных подробностей очевидцы не приводят.

«Стоял на светофоре, загорелся зелёный, начал трогаться и услышал громкий хлопок, потом уже понял, что разбилось заднее стекло автомобиля. Подумал, что камень попал, было темно. Утром стало ясно, что это не камень, на стекле видно входное отверстие либо от пульки газобалонного пистолета, либо от воздушки», — прокомментировали в соцсети.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по данной информации.

Барнаул

Алтайская правда