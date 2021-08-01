Горняк22: В Барнауле резко снизился спрос на льготную «путинскую» ипотеку

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Осенью цены на жилье в Барнауле могут вновь начать расти. и тогда, уверены эксперты, интерес к льготной ипотеке подогреется

В Барнауле значительно снизился спрос на льготную ипотеку. Причиной тому стали новые условия выдачи кредитов и рост цен на жилье, сообщает ИА «Амител». Так, в июле число сделок с использование льготной ипотеки достигло минимума за год.

Напомним, что льготная ипотека на новостройки была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Она должна была действовать до 1 ноября, но осенью 2020 года её продлили до лета 2021-го. При этом изменились условия выдачи: с 1 июля 2021 года процентная ставка по программе выросла с 6,5% до 7%, а максимальный размер кредита снизился с 6 млн до 3 млн рублей.

Руководитель агентства «Проспект-Недвижимость» Евгений Ракин рассказал, что год назад в городе наблюдался пик продаж, когда застройщики продавали квартиры сразу в нескольких ЖК. Сейчас новых строек в городе почти нет, что может привести к удорожанию. По его словам, за год стоимость строящихся квартир в Барнауле увеличилась в среднем на миллион рублей.

Рост цен произошёл как из-за подорожавших стройматериалов, так и желания застройщиков заработать. Сейчас некоторые квартиры в Барнауле продают почти за 100 тыс. рублей за квадратный метр.

Сейчас многие потенциальные покупатели отказываются вкладывать деньги в жилье. Из-за высоких цен на квартиры и строительные материалы такие вложения теряют целесообразность.

Кроме того, сейчас барнаульцам уже не хватает максимальной суммы по льготной ипотеке – 3 млн рублей. Такие покупатели отдают предпочтение кредитам либо берут вторичное жилье.

Эксперты уверены, что цены на квартиры не откатятся назад. Если снижение произойдет, то совсем не намного – на 50-100 тыс. рублей. Сотрудник агентства недвижимости «Миэль» Светлана Назарова уверена, что осенью цены могут вновь поползти вверх. При этом повыситься могут и процентные ставки по ипотеке, поэтому льготная ипотека может вновь стать актуальной.

Однако ситуацию могут изменить сентябрьские выборы, но, как именно поведет себя рынок недвижимости в этой ситуации, спрогнозировать сложно.

Ранее сообщалось, что дефицит новостроек в Алтайском крае побил двухлетний рекорд.

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