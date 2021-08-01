Горняк22: В Барнауле медиков скорой помощи снабдили экспресс-тестами на ковид

Коронавирус. Тест. Пробирка Фото: Pixabay

Всего Алтайский край закупил 15 тыс. тест-систем и экспресс-тестов. На эти цели из бюджета было выделено 60 млн рублей

Бригады скорой помощи в Барнауле получили 5 тыс. экспресс-тестов на определение коронавируса у больных, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, системы позволяют определить наличие вируса у пациента в течение 20 минут. Однако проводить их будут далеко не всем, а лишь пациентам при госпитализации, чтобы оперативно определить их в необходимые медучреждения.

Кроме того, эти меры позволят снизить заражаемость коронавирусом в многопрофильных клиниках. Например, при вызове к пациенту с инсультом медик сможет быстро проверить его на наличие вируса и определить в больницу.

Ранее сообщалось, что Алтайский край намерен закупить 15 тыс. экспресс-тестов, которых хватит приблизительно на два месяца.

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