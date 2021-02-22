ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Барнауле столкнулись пассажирский автобус и иномарка

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Сегодня, 21 февраля, на пересечении проспекта Ленина и ул. Гоголя столкнули пассажирский маршрутный автобус и легковая иномарка. По предварительной информации, в данной аварии никто не пострадал.

В то же время легковой автомобиль получил значительные повреждения. На место происшествия направлен экипаж ДПС.

«На перекрестке Шумакова — проезд Северный Власихинский произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом. О пострадавших не сообщается», — отметили интернет-пользователи.

Сотрудники ГИБДД выяснят все причины и обстоятельства произошедшего.

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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