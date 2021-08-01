Горняк22: Шумные вечеринки в «Планете Q» продолжают кошмарить жителей Борзовой Заимки

Планета Q Фото: instagram.com/planetqbarnaul/

Минувшей ночью на комплексе бассейнов вновь было громко. Жители засняли, как гуляет молодежь в развлекательном комплексе

Жители Борзовой Заимки вновь жалуются на шумные вечеринки в развлекательном комплексе «Планета Q», сообщает «Barnaul22». По словам местных жителей, каждые пятницу и субботу там проводят пенные вечеринки до утра.

На опубликованных кадрах видно, что в ночи видны огни дискотеки и слышна музыка.

Жители поселка заявляют, что неоднократно звонили в полицию и Роспотребнадзор. Однако вечеринки не прекращаются.

«Сколько это может продолжаться? Каждую пятницу и субботу там танцуют и пляшут. Невозможно спать, музыка орет. Это какое-то издевательство. Ничего их не берет и никто их не может остановить», – говорит жительница поселка.

При этом на странице комплекса в Instagram опубликован видеоотчет с прошедшего мероприятия, на котором видно, как народ веселится в пене и под громкую музыку.

«Друзья, спасибо всем, кто зажигал и пенил вчера вместе с нами! Мы вас любим! Сегодня продолжим – еще больше пены, еще жарче бассейны и сауна, еще ярче эмоции!», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что развлекательный комплекс «Планета Q», расположенный в Борзовой Заимке, могут оштрафовать или временно закрыть из-за нарушения антиковидного указа губернатора. Полиция нагрянула туда с проверкой и составила протокол о правонарушении.

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