Горняк22: В Барнауле без вести пропал мужчина в черных сапогах
Фото: Лиза Алерт
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52
В барнаульском поселке Гоньба пропал 42-летний Игорь Ульянов, сообщает «Инцидент Барнаул».
Известно, что 30 июля они ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
Одежда: черная куртка, темно-синий джемпер, темно-синие штаны, черные сапоги.
Ранее сообщалось, что в алтайском селе пропал молодой мужчина в зеленой одежде.