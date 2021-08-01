Горняк22: Легковушка притерла трамвай на Новом рынке в Барнауле

ДТП Фото: Барнаул22

В городе нередко случаются аварии с участием электротранспорта и автомобилей. Это приводит к блокировке трамвайного движения

Утром 31 июля в Барнауле произошла очередная авария с участием трамвая – легковой автомобиль при повороте налево врезался в трамвай №4, сообщает «Barnaul22».

ЧП произошло на мосту на Новом рынке. О пострадавших не сообщается. Судя по кадрам, водитель автомобиля в аварии не пострадал. Пассажиров трамвая пришлось высадить.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что трамвай протаранил иномарку на переезде в Барнауле.

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