Горняк22: Истребитель Су-35 потерпел катастрофу в Хабаровском крае
Крушение Фото: Игорь Калмыков/facebook.com
Летчик катапультировался, сам борт, предварительно, упал в Охотское море. По данным военных, инцидент произошел из-за отказа двигателя
В Хабаровском крае 31 августа потерпел катастрофу российский истребитель Су-35, пилот смог выжить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
По данным ведомства, борт потерял управление, когда совершал плановый учебно-тренировочный полет. Предварительно, машина упала в акваторию Охотского моря.
«Летчик катапультировался», – говорится в сообщении.
Поисковая группа обнаружила пилота и доставила на аэродром базирования. Уточняется, что его жизни ничто не угрожает. Причиной произошедшего называется отказ двигателя.
Комиссия ВВО проводит расследование инцидента.
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