Горняк22: Истребитель Су-35 потерпел катастрофу в Хабаровском крае

Крушение Фото: Игорь Калмыков/facebook.com

Летчик катапультировался, сам борт, предварительно, упал в Охотское море. По данным военных, инцидент произошел из-за отказа двигателя

В Хабаровском крае 31 августа потерпел катастрофу российский истребитель Су-35, пилот смог выжить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

По данным ведомства, борт потерял управление, когда совершал плановый учебно-тренировочный полет. Предварительно, машина упала в акваторию Охотского моря.

«Летчик катапультировался», – говорится в сообщении.

Поисковая группа обнаружила пилота и доставила на аэродром базирования. Уточняется, что его жизни ничто не угрожает. Причиной произошедшего называется отказ двигателя.

Комиссия ВВО проводит расследование инцидента.

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