Горняк22: В Алтайском крае в ДТП на Чуйском тракте пострадали 6 человек. Среди них есть ребенок
На Чуйском тракте в Алтайском крае в аварии пострадали люди.
ДТП произошло в пятницу 30 июля. Об этом сообщили ТАСС у в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным на 135 км Чуйского тракта столкнулись два автомобиля – легковой и небольшой грузовой. В результате аварии пострадало шесть человек, в том числе один ребёнок.
Как уточняют в паблике «Инцидент Барнаул» ВКонтакте, ДТП случилось в районе кафе «Грань Алтая». Пострадавшие доставлены в Тальменскую центральную районную больницу.
Фото: «Инцидент Барнаул» ВКонтакте
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