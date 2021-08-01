Горняк22: В Алтайском крае в ДТП на Чуйском тракте пострадали 6 человек. Среди них есть ребенок

На Чуйском тракте в Алтайском крае в аварии пострадали люди.

ДТП произошло в пятницу 30 июля. Об этом сообщили ТАСС у в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным на 135 км Чуйского тракта столкнулись два автомобиля – легковой и небольшой грузовой. В результате аварии пострадало шесть человек, в том числе один ребёнок.

Как уточняют в паблике «Инцидент Барнаул» ВКонтакте, ДТП случилось в районе кафе «Грань Алтая». Пострадавшие доставлены в Тальменскую центральную районную больницу.

Фото: «Инцидент Барнаул» ВКонтакте

ДТП

Алтайская правда