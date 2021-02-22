Горняк22: Две европейские страны начали отмену коронавирусных ограничений

Пока европейские страны продолжают опасаться последствий второй волны COVID-19 и вводят новые ограничения, другие возвращаются к нормальной жизни. К примеру, о начале постепенного ослабления коронавирусных мер с 1 марта объявили в Швейцарии.

По информации зарубежных СМИ, с этой даты правительство собирается снять запрет на работу магазинов, музеев, библиотек, зоопарков, спортобъектов, а также разрешить собираться группам до 15 человек (ранее – не более 5). Однако бары и рестораны пока останутся закрыты.

«Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта – Хургадой и Шарм-эль-Шейхом – не возобновляется», – пишет ТАСС.

Кроме того, в Польше вовсю радуются жизни и спешат на зимние курорты, в том числе на популярный Закопане. Там с 19 февраля разрешили открыть театры, кинотеатры, отели (с максимальной заполняемостью 50%) и горнолыжные склоны. Правда, пока на «испытательный срок» в 2 недели.

Другим жителям Европы о такой свободе пока приходится только мечтать. Как мы сообщали ранее, власти многих государств, в том числе Франции и Германии, еще не определились с отменой локдауна.

Алтайская правда