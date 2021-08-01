Горняк22: В супермаркете Барнаула произошла драка из-за нарушения социальной дистанции

Вечером 31 июля в барнаульском магазине подрались двое мужчин.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», конфликт якобы произошел на почве нарушения социальной дистанции. Один из покупателей задел другого плечом.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения магазина. Сотрудники торгового зала и покупатели разняли конфликтных мужчин. А вот комментаторы в соцсетях сомневаются, что причиной «боев» стала социальная дистанция и откровенно иронизируют над повздорившими

Барнаул

Алтайская правда