Горняк22: В супермаркете Барнаула произошла драка из-за нарушения социальной дистанции
Вечером 31 июля в барнаульском магазине подрались двое мужчин.
Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», конфликт якобы произошел на почве нарушения социальной дистанции. Один из покупателей задел другого плечом.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения магазина. Сотрудники торгового зала и покупатели разняли конфликтных мужчин. А вот комментаторы в соцсетях сомневаются, что причиной «боев» стала социальная дистанция и откровенно иронизируют над повздорившими
Барнаул