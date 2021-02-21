Горняк22: На Алтае задержали двух иностранцев, собирающихся распространять наркотики

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранных граждан. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств.

В ноябре 2020 года два молодых иностранцы в качестве наркокурьеров прибыли из Московской области в Алтайский край. В соответствии с получаемыми в мессенджере инструкциями, здесь они должны были изъять из «закладки» партию наркотического средства и отвезти ее в Новосибирскую область для распространения.

Тайник с наркотиком был оборудован на территории Первомайского района. После того, как обвиняемые забрали «товар», их задержали с поличным оперативники УФСБ России по Алтайскому краю.

В рюкзаке одного из них был обнаружен сверток с наркотическим средством. Экспертиза показала, что партия представляет собой героиносодержащую смесь объемом почти в 500 гр., что эквивалентно 1500 дозам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Алтайская правда