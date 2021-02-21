Горняк22: В Алтайском крае нетрезвый слесарь угнал автокран и устроил ДТП

Житель алтайского села в нетрезвом виде совершил угон автокрана и перевернулся на нем в кювет. Теперь возбуждено два уголовных дела.

Водитель и слесарь одного из сельскохозяйственных предприятий села Кытманово распивали вместе спиртные напитки. После пьяного застолья слесаря потянуло на подвиги – он решил покататься на автокране, на котором работал его товарищ.

Находясь в нетрезвом состоянии, 51-летний мужчина сел за руль транспортного средства и совершил угон.

Когда его собутыльник немного пришел в себя, то обнаружил, что вверенная ему техника исчезла. Он обратился за помощью в полицию. Благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС угонщику не удалось далеко отъехать.

Да и ехать, честно говоря, было уже не на чем – пьяный водитель не справился с управлением и автокран улетел в кювет. Задержанный пояснил, что не помнит, как сел за руль. Но факты свидетельствовали против него, и мужчине пришлось признаться, что это он угнал автокран, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время против него возбуждено два уголовных дела по фактам угона автотранспорта и нарушения правил дорожного движения.

Кытмановский район

Алтайская правда