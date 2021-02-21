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Алтайский край

Горняк22: Барнаульские охранники вызвали полицию вместо скорой помощи

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В торговом центре Барнаула у мужчины случился приступ. Но охрана решила, что он находится под воздействием препаратов, и вместо скорой вызвала полицию.

Этот случай произошел в минувший четверг поздно вечером в одном из ТЦ Барнаула. По словам участницы сообщества «Инцидент Барнаул», у мужчины случился приступ и он начал задыхаться. Охрана  же пришла к выводу, что мужчина находится в неадекватном состоянии и вызвали полицию. А потом хотела вынести его на улицу.

Как пишет автор поста, тогда она  начала снимать всю ситуацию на телефон. Охранники сказали, что вызовут скорую, и выставили девушку за дверь на улицу.

Чем все закончилось и что произошло дальше с мужчиной, неизвестно.

Барнаул 

Алтайская правда

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