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Алтайский край

Горняк22: Прокуратура выявила многочисленные нарушения при очистке барнаульских дорог и улиц

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Прокуратура Барнаула с участием районных прокуратур и сотрудников ГИБДД  обследовала улично-дорожную сеть города с учетом обращений граждан и публикаций в СМИ.

Было установлено, что в медицинские организации города обратилось 146 граждан с травмами, полученными из-за гололеда на городских дорогах и пешеходных переходах. Еще  2458 горожан травмировались во дворах и междворовых проездах, сообщает прокуратура Алтайского края.

В результате обследования были выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ при очистке от снега дорог, тротуаров, пешеходных переходов и остановок. Причем на более 70 участках выявлен снежный накат и наледь. В том числе на улицах Мамонтова, Герцена, Юрина, Микронной, Змеиногорском тракте, на проспектах Комсомольский, Калинина и других.

 В администрацию города направлено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Барнаул 

Алтайская правда

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