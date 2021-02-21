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Алтайский край

Горняк22: В Барнауле задержали горожанина, который воровал канализационные люки

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Рецидивист из Барнаула воровал чугунные канализационные люки и сдавал их на металлолом. Оперативникам удалось установить его личность и задержать.

В дежурную часть Барнаула обратился руководитель одной из компаний, которая занимается обслуживанием городских коммунальных сетей. Он сообщил о краже крышек от канализационных люков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний ранее судимый барнаулец. Мужчина признался, что воровал люки, чтобы сдавать их на металлолом.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул 

Алтайская правда

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